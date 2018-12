Freude über Neuzugänge

Hofheim.Fast schon Konzertcharakter hatte die öffentliche Weihnachtsfeier des evangelischen Posaunenchors in der Hofheimer Friedenskirche. Die Bläser mit ihrem neuen Dirigenten Dirk Hindel hatten ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, das mit Ludwig van Beethovens „Hymne an die Nacht“ begann.

Neben den instrumentalen Beiträgen der Musiker hatten die Besucher, unter denen sich auch Ex-Dirigent Franz Gander befand, auch oft die Möglichkeit mitzusingen. Zum Beispiel bei „Maria durch ein’ Dornwald ging“, „Zu Bethlehem geboren“ oder „O du fröhliche“. Mit zwei Weihnachtsduetten unterhielt das junge Blechbläserduo Jana Frick und Maren Hutzler. Rolf Drucktenhengst las Gedanken zur Weihnacht, der Gesamtchor verzauberte die Gäste mit dem Schluss des Weihnachtsoratoriums von Camille Saint-Saëns.

Den feierlichen Rahmen nutzte Vorsitzender Wolfgang Herbert, um mit Jana Frick, Maren Hutzler und Richard Krisman drei neue Mitglieder offiziell in den Posaunenchor aufzunehmen. Beim Zuhören auf der Howwemer Kerb im vergangenen Jahr wurde bei der Trompeterin Jana Frick das Interesse am Posaunenchor geweckt. Zuvor hatte sie bereits zwei Jahre an der Schule gespielt. Maren Hutzler spielt seit 2015 Waldhorn, hat dies ebenfalls am Lessing-Gymnasium gelernt, war von Anfang an im Posaunenchor mit Eifer dabei und hat vor vier Wochen ihr erstes Konzert gespielt. Richard Krisman fand nach Jahrzehnten in Kanada zum Posaunenchor zurück.

Seit 25 Jahren dabei

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurde Tanja Maier geehrt, die Ende 1992 ihren ersten Auftritt hatte. Von 1998 leitete Maier (damals noch Huber) zwölf Jahre als Vorsitzende die Geschicke des Chores.

Das Holzbläserensemble begeisterte die Zuhörer mit „In dolce jubilo” und „Übers Gebirg”. Herausragend die Auszeichnung für den ersten Trompeter Hans Hahn, der seit 65 Jahren im Posaunenchor musiziert. Bei der Würdigung dieser einzigartigen Leistung zählte Herbert die Mitwirkung des 75-Jährigen an rund 2600 Proben und 1950 Auftritten auf, darunter unvergessliche wie die Einweihung der Friedenskirche und die großen Sommerfeste des Chors. Hahn war Vizedirigent und Pressewart. „Du bist die lebendige Geschichte des Posaunenchors“, sagte Herbert.

Als Gesamtorchester trug der Posaunenchor die von Kees Vlak bearbeiteten Versionen von „Feliz Navidad“ und „Last Christmas“ vor. Dirigent Hindel hatte den „Andachtsjodler“ für sein Blechbläserensemble bearbeitet. Eine von Robin Vollhardt vorgetragene Weihnachtsgeschichte rundete dieses kurzweilige und feierliche Angebot ab, bevor die Protagonisten und ihre Angehörigen im Gemeindehaus feierten. fh

