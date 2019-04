Freude über Schlager aus der Jugendzeit

Lampertheim.Ohrwürmer aus über 50 Jahren Schlagergeschichte wieder zu Gehör bringen – das hat sich der Leiter der Musikschule Joachim Sum mit seinem Chor und der kleinen Begleitband zum Ziel gesetzt. Gefördert von cultur communal, wie Sum berichtet, treffen sich die Mitstreiter sich immer am Anfang des Jahres in der Musikschule, dort erarbeiten sie einen bunten Strauß Melodien aus dem unendlichen Reservoir der Schlagergeschichte.

Ab April gibt es dann Auftritte in den verschiedenen Seniorenheimen in Lampertheim. Aber auch bei der AWO war man schon Gast, und bei der „Langen Nacht im Dom“ war die Gruppe selbstverständlich dabei. Diesmal war das Seniorenheim in der Dieselstraße der erste Aufführungsort des Jahres. Sum war mit einem Frauenchor, einer Begleitband bestehend aus drei Gitarristen sowie Schlagzeug und Keyboard erschienen.

Erwartet wurden die Musiker von fast allen Bewohnern des Heims, wie man an dem vollbesetzten Saal unschwer erkennen konnte. Die Musikrichtung war klar, und zur Erinnerung an damalige Interpreten waren die Bilder der Schlagersänger auf den Tischen ausgelegt. Vicky Leandros’ Hit „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ war der erste Stimmungsschlager – und natürlich war Mitsingen erwünscht. Den Sängerinnen machte der Auftritt sichtlich Spaß, die Senioren sangen den Refrain, und so war schon nach dem ersten Beitrag die Stimmung prächtig.

Zugabe verlangt

Weiter ging es mit Roy Blacks „Schön ist es auf der Welt zu sein“. Hier hatte der Musikschulleiter als Überraschung seinen Kinderchor integriert. Die kleinen Sängerinnen und Sänger sangen unbeschwert und gekonnt, die erste Zugabe war sofort fällig. Bei der „kleinen Kneipe“ von Peter Alexander wurde schon mal im Walzertakt mitgeschunkelt, und bei „La Paloma“ sowie „Ein Schiff wird kommen“ verbreitete Sum maritime Stimmung, in dem er sich eine Kapitänsmütze aufsetzte.

Zwischendurch moderierte Sum mit launigen Worten. Viele Erklärungen waren aber nicht nötig, denn der Seniorenkreis ist den Melodien aufgewachsen. Am meisten Spaß machte es den Senioren, wenn sie zum Mitmachen aufgefordert wurden. Bei „Dschingis Khan“ wurde das „Hach“ und „Hoh“ vorher eingeübt, und die Einsätze kamen denn auch taktgenau.

Die Begleitband unterstützte den Chor tatkräftig mit ihren Instrumenten und mit Gesang. Bei Liedern über Meer und Hafen kam ein Akkordeon zum Einsatz. Mit dem „blühenden weißen Flieder“ wurde das Konzert beendet. Die Zugabe, die die Senioren verlangten, war da selbstverständlich. sto

