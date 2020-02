Freude über Tischtennis und Kicker

Rosengarten.„Lasset die Spiele beginnen.“ Mit diesen Worten übergaben Bürgermeister Gottfried Störmer und Sportcoach Marius Schmidt zwei neue Spielgeräte auf dem ehemaligen Fußballplatz hinter der Alten Schule in Rosengarten ihrer Bestimmung. Mit einer Tischtennisplatte und einem Kicker eröffne man zwar noch nicht die Olympischen Spiele, wie Störmer scherzhaft meinte. Für den Rathauschef, Sportcoach Schmidt und Bürgerkammer-Vorsitzenden Oliver Schmitt war es dennoch ein „ganz besonderer Schritt“. Sie sehen in der Aktion einen Schulterschluss im Kleinen zwischen der Stadtteilvertretung, der Verwaltung und der Sportförderung.

Der Impuls kam nämlich aus der Bevölkerung selbst, bezahlt wurden die Geräte aus Fördergeldern und umgesetzt haben das Projekt die Technischen Betriebsdienste. Als Fußballplatz wird das große brach liegende Gelände schon lange nicht mehr genutzt. „Die Idee der Bürgerkammer war, hieraus einen Mehrgenerationenplatz zu machen“, erklärte Oliver Schmitt. Die Verwaltung habe den Wunsch aufgenommen und gestaltete den ehemals roten Sandplatz in eine leicht begrünte Fläche um. Ein kleiner Teil mit Rasen und Toren kann weiterhin als Bolzplatz genutzt werden. „Großartig“, fand Bürgermeister Störmer, „dass wir hier gemeinsam etwas wirklich Sinnvolles schaffen können“.

Das Gelände soll nun nach und nach in ein Freizeitgelände für Jung und Alt ausgebaut werden. Die Gelder für die zwei neuen Spielgeräte stammen aber nicht von der Verwaltung selbst, sondern kommen aus dem Landestopf „Sport und Flüchtlinge“. Den verwaltet der SPD-Fraktionsvorsitzende Marius Schmidt in seiner Funktion als Sportcoach. Insgesamt standen 2019 12 500 Euro „zur Stärkung integrativer Maßnahmen“ zur Verfügung. „Nachdem die Vereine ihre Mittel für Übungsleiterstunden und Materialien abgerufen hatten, war aber noch etwas übrig“, so Schmidt. Statt das Geld zurück nach Wiesbaden zu überweisen, habe man die 5000 Euro lieber investiert. Für Schmidt „ein kleiner Beitrag, um einen offenen Begegnungspark zu schaffen“.

Damit das Realität wird, steht schon ein zweites Projekt in den Startlöchern. „Der Wunsch nach einem Boule-Platz wurde laut“, berichtete Oliver Schmitt. Das Projekt will er mit der Bevölkerung am Freiwilligentag im September umsetzen – und hofft daher auf entsprechende Beteiligung. Aber auch Bürgermeister Störmer hatte schon Pläne im Gepäck. „Die Kita soll ein Stück Freifläche erhalten, auch eine neue Holzhütte soll gebaut werden“, sagte er.

Die Tischkicker-Bälle als Geschenk der Verwaltung werden künftig im Dorfgemeinschaftshaus aufbewahrt. ksm

