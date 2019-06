Freude über unverhoffte Ehrung

Lampertheim.Zuerst war sie skeptisch und warf einen fragenden Blick auf die zahlreichen Gäste, später strahlte sie über das ganze Gesicht. Die Überraschung war den Initiatoren, den Vorstandsmitgliedern des SPD-Ortsvereins, dem Ersten Stadtrat Jens Klingler, Karl-Heinz Horstfeld und dem Fraktionsvorsitzenden Marius Schmidt gelungen: Walburga Jung, Vorsitzende des AWO-Ortsverbandes, erhielt aus den Händen von Landrat Christian Engelhardt den Ehrenbrief Hessen überreicht und das Steckkreuz an die Bluse geheftet.

Apropos Bluse. Der 81-Jährigen war vorher von Tochter Angelika Wenning empfohlen worden: „Ziehe dir eine frische Bluse an.“ Der Hinweis war nicht abwegig, schließlich war Jung bei der ehrenamtlichen Arbeit in der Kleiderstube und hatte noch die rote Schürze an. Denn am Samstag wurde der Tag der offenen Tür der Kleiderstube in der Blücherstraße 26 gefeiert.

Für die bevorstehende Auszeichnung hatten die Helfer den Sekt kaltgestellt, die Steaks brutzelten auf dem Grill und das Kuchenbuffet war eröffnet. AWO-Mitglied und Helfer Adam Medert hatte Walburga Jung für die Ehrung vorgeschlagen. „Sie waren in verschiedenen Ämtern seit über 30 Jahren ehrenamtlich tätig und bis jetzt 15 Jahre Vorsitzende der AWO-Ortsgruppe“, erklärte der Landrat: „Sie arbeiten nicht nur in der Kleiderstube, Sie organisieren für die AWO auch Veranstaltungen, Ausflüge und Reisen und machen Krankenbesuche.“ Weiterhin lobte Engelhardt: „Sie sind in der Lampertheimer Fastnacht, beim 1. Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) 1956 verwurzelt und seit 1990 Mitglied im Feuerwehrverein. Dort helfen Sie bei Veranstaltungen. Seit 2010 organisieren Sie jährlich einen Ausflug für behinderte und sozial benachteiligte Kinder. Außerdem halten Sie die Freundschaft zur AWO Hamm.“

Lob vom Landrat

Daraus schloss Engelhardt: „Menschen wie Sie braucht jede Stadt und jeder Kreis“, betonte der Landrat. Die Politik könne soziale Strukturen schaffen, aber die nötige soziale Wärme komme von Persönlichkeiten wie Jung. Bürgermeister Gottfried Störmer ergänzte: „Ich freue mich, dass wir Sie in Lampertheim haben.“ Lob für Jungs Arbeit kam auch vom AWO-Kreisvorsitzenden Ludwig Kern. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Jens Klingler erläuterte das Zustandekommen der Ehrung – vom Vorschlag bis zur Antragsbearbeitung in den Reihen der SPD.

Der Ehrenbrief des Landes Hessen ist eine Auszeichnung des Hessischen Ministerpräsidenten für besonderes ehrenamtliches Engagement im Bereich der demokratischen, sozialen oder kulturellen Gestaltung der Gesellschaft. Lampertheims Ex-Bürgermeister Erich Maier bedankte sich als langjähriges AWO-Mitglied bei Jung. Sie habe die Ehrung verdient. „Machen Sie weiter, solange es die Gesundheit zulässt“, empfahl Maier. „Ich freue mich so“, sagte Walburga Jung strahlend. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 17.06.2019