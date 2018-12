Freude über Zuwachs an jungen Spielern

Hüttenfeld.Bei der Weihnachtsfeier der Kinder- und Jugendfußballer der SG Hüttenfeld ließ man das sportliche Jahr gemütlich ausklingen. Das Sportlerheim auf dem Sportplatz „Am Hegwald“ war durch den großen Spielerzuwachs in diesem Jahr prall gefüllt. 45 Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, um mit der gesamten Nachwuchsabteilung der Fußballer den Jahresabschluss zu feiern.

Im offiziellen Teil bedankten sich im Namen des Vorstandes Vorsitzender Bernd Ehret und Fußball-Abteilungsleiter Dominik Ehret bei den Trainern der G- und F-Jugend für deren Engagement. Bernd Ehret, der selbst als Bambini-Trainer begonnen hatte, würdigte besonders den großen Zuwachs an jungen Spielern. Joachim Zahn wandte sich im Namen des Trainerteams, das durch Bajram Elezaj, Benjamin Moos und Björn Wieland komplettiert wird, an die Gäste.

„Erlebnis statt Ergebnis“

Joachim Zahn blickte auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen neuen Spielern zurück. Da die Kinder in der FairPlayLiga spielen, sind Tabellenplatzierungen für sie irrelevant. In der FairPlayLiga gilt das Motto „Erlebnis statt Ergebnis“. Eltern und Fans müssen hierbei einen bestimmten Abstand zum Spiel einhalten und dürfen ihre Kinder zwar anfeuern, aber keine Kommandos zurufen. Nur die Trainer dürfen eingreifen, einen Schiedsrichter gibt es nicht. Die Kinder sollen Spaß am Fußballspielen haben, und das ist den Hüttenfelder Trainern in diesem Jahr gelungen.

Der Blick auf das kommende Jahr bereitet dem Trainerteam allerdings Sorgen, da man noch niemanden gefunden hat, der ab kommendem Sommer eine E-Jugend-Mannschaft trainieren möchte. Hier informierten die Verantwortlichen abermals an Gäste und Öffentlichkeit, dass Trainer und Betreuer für die Nachwuchsabteilung der SGH händeringend gesucht werden.

Besondere Qualifikationen sind hierfür nicht erforderlich. Nach jetzigen Stand spielen im kommenden Jahr noch elf Kinder in der G-Jugend, zwölf Kinder bilden die F-Jugend, hinzu kommt eine achtköpfige E-Jugend. Dass in den nächsten Jahren in jeder Altersklasse eine Mannschaft gestellt werden kann, ist das Ziel der Fußballer.

Für die Kinder besuchte ein besonderer Überraschungsgast die Weihnachtsfeier: Der Weihnachtsmann sorgte für viele strahlende Kinderaugen, als er jedem Nachwuchsspieler ein kleines Geschenk überreichte, in dem unter anderem ein neues Trainingsshirt für jeden Spieler eingepackt war.

Mütter spenden

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk bekamen die Nachwuchskicker und deren Trainer allerdings vom Hüttenfelder Flohmarktteam. Angela Zahn überreichte im Namen des Teams aus jungen Müttern eine Spende in Höhe von 100 Euro. Die Frauen organisieren seit 2010 im Hüttenfelder Bürgerhaus jährlich drei Flohmärkte für Kinderartikel. Der nächste Flohmarkt findet am Samstag, 2. Februar, statt. Mit dem Gewinn der Veranstaltungen werden stets wechselnd Hüttenfelder Vereine vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt.

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.12.2018