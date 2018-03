Anzeige

Lampertheim.Fängt ein Weißstorch mit seinem langen Schnabel zu klappern an, stimmen die anderen freudig mit ein. So auch derzeit im AZ Vogelpark. Gerhard Hartl, Erster Vorsitzender des Vereins, hat 14 Weißstörche gezählt. Fast alle haben sich schon zu Paaren zusammengefunden und gemeinsam Quartier bezogen. Sie sind nun am Renovieren ihrer Wohnung, schließlich soll es bald eine Kinderstube werden. Sie reinigen die Nester und tragen in ihren Schnäbeln Zweige und Heu herbei, damit der Horst für den Nachwuchs richtig hübsch wird. Ab und zu geht es auf Nahrungssuche in die nähere Umgebung. In zwei Nestern sitzen noch einzelne Störche und warten auf einen Partner, damit auch sie eine feste Beziehung eingehen können. „Die konnten sich noch nicht vermählen“, sagt Helferin Bärbel Kissel lachend. Andere Storchenpaare lassen derweil schon ihren Frühlingsgefühlen freien Lauf und sind mit der Familienplanung beschäftigt. roi (Bild: roi)