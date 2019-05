„Friede und Freiheit sind nicht selbstverständlich“

Lampertheim.Es ist ein geschichtsträchtiger Ort mit doppeltem Symbolcharakter, den sich die Jusos Ried für ihren Tag im Zeichen der Europawahl ausgesucht hatten. Mit wehender, blauer Europafahne stellten sich die Jungsozialisten am Samstagvormittag zu einer Kundgebung auf dem Europaplatz vorm gleichnamigen Brunnen am Alten Rathaus auf, um für ein geeintes, solidarisches Europa zu werben und sich gegen Nationalismus und Protektionismus zu positionieren.

Im Anschluss verwandelten die Jusos das Alte Rathaus selbst ins „Europahaus“. Mit einer Kombination aus politischer Bildung und Unterhaltung in Form von Vorträgen und Workshops machten sie auf die Vorzüge der europäischen Einigung und die Bedeutung der bevorstehenden Wahl aufmerksam. Eine echte Kundgebung wurde es zwar aufgrund der wenigen Teilnehmer nicht – ein Zeichen für ein gemeinsames Europa und den Urnengang konnten die Jusos dennoch setzen.

Ebenjener Brunnen vorm Alten Rathaus stand sinnbildlich für das Anliegen der Jusos und den Zustand der Europäischen Union. Genau vor 40 Jahren wurde der Europabrunnen vom Wirtschafts- und Verkehrsverein anlässlich der allerersten Europawahl 1979 gestiftet. Eigentlich funktioniert der Brunnen zwar – dennoch gab es in den vergangenen Jahren zahlreiche Diskussionen um seine Außenwirkung.

Durch eine neue Beleuchtung soll der Brunnen noch in diesem Jahr in neuem Glanz erscheinen. „Seit der ersten Europawahl war es noch nie so wichtig, auf die Wahl aufmerksam zu machen. Es steht viel auf dem Spiel“, betonte Philipp Ofenloch. Der Bergstraßen-Vorsitzende der Jusos hatte die Kundgebung in Lampertheim organisiert. „Es ist immer leichter, Menschen für eine Gegendemonstration zu begeistern, als für eine solche Kundgebung“, wusste er. Von der anfänglich geringen Teilnehmerzahl ließen sich die Verantwortlichen aber nicht entmutigen und verlegten die Veranstaltung kurzerhand nach drinnen.

„Unsere Generation redet, denkt und arbeitet europäisch. Wir kennen innerhalb der EU nur Frieden und Freiheit. Dass das nicht selbstverständlich ist, wird uns immer mehr klar“, so Ofenloch. Mit dem Tag wolle man nicht nur die Wahlbeteiligung steigern, die bei der letzten EU-Wahl bei unter 50 Prozent lag, sondern auch „eine Antwort auf die Bemühungen von Nationalisten und Rechtsextremen“ geben.

Dazu hatten die Genossen nicht nur Redner aus der eigenen Partei, sondern auch Vertreter von Gewerkschaften, der Landesschülervertretung oder etwa der Fridaysforfuture-Bewegung eingeladen. „Wir wollen zeigen, dass EU-Maßnahmen auch wirklich bei uns ankommen“, so Nico Tamburello, der Riedvorsitzende der Jusos. 14,5 Millionen Euro seien in den vergangenen fünf Jahren (ohne landwirtschaftliche Fördermittel) in den Kreis Bergstraße geflossen, bestätigte SPD-Fraktionschef Marius Schmidt.

Jede Stimme zählt

„Wir wissen aber auch, dass sich viel ändern muss. Wir brauchen eine neue Vision“, darin waren sich alle Redner einig. Schmidt forderte etwa die Weiterentwicklung von einer wirtschaftlich-politischen hin zu einer sozialen Union, informierte über die SPD-Forderungen von Europäischem Mindestlohn, Digitalsteuer und Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Und so fanden sich im Laufe des Tages dann doch noch rund 30 Menschen im alten Rathaus ein.

„Selbst wenn wir nur wenige erreichen, sie zum Nachdenken und Weitertragen anregen, haben wir schon etwas bewirkt“, betonte Tamburello, „denn jede Stimme gegen antieuropäische Kräfte zählt“, sagte er.

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019