Friedenslicht erreicht Lampertheim

Lampertheim.Das Friedenslicht, in Bethlehem entzündet, stand im Mittelpunkt des ökumenischen Gottesdienstes am Sonntag in der Kirche Mariä Verkündigung. Die katholischen Pfadfinder vom Stamme „Guy de Larigaudie“ und die evangelischen Pfadfinder Kurfürst Friedrich III. zogen gemeinsam mit dem Friedenslicht in die abgedunkelte Kirche ein, begleitet von Pfarrer Ralf Kröger von der Martin-Luther-Gemeinde sowie Pfarrer Christian Rauch. Tags darauf brachten die Pfadfinder auch Bürgermeister Gottfried Störmer das Friedenslicht.

Für den Gottesdienst war neben dem Altar eine Leinwand aufgebaut, auf die das Friedenslicht in Großformat projiziert wurde. Musikalisch begleitet von der Band Kristall, die mit „Ein Licht in Dir geboren“ erste Akzente setzte, versammelten sich die Pfadfinder im Altarraum, während Pfarrer Rauch die Kirchenbesucher auch in Namen von Pfarrer Ralf Kröger begrüßte. Rauch betonte den ökumenischen Charakter des Gottesdienstes und versprach: „Wir werden in Zukunft enger zusammenwirken.“

Michael Koch thematisierte anschließend in einer Lesung den Zustand der Welt, geprägt von fortdauernden Kriegen. 24 Kriege und vier bewaffnete Konflikte listete er alleine für 2018 auf und schloss mit den Worten: „Die Menschen tun sich schwer mit dem Frieden. Doch es kann gelingen. Beispiele zeigen es, und dieses kleine Friedenslicht kann ein Anfang sein.“

Die Kirchgänger waren mit Kerzen versorgt, nun gingen die Pfadfinder durch die Reihen und entzündeten die Kerzen, so dass symbolisch jeder ein Licht aus Bethehem hatte. Der Kirchenraum erhellte sich langsam, dazu kam eine Lichterschau von Benedikt Grieser mit wechselnden Farben und es verbreitete sich eine feierliche Stimmung.

Pfarrer Kröger predigte über den Psalm 23 „Der Herr ist mein Hirte…“ und bat im Tagesgebet um Hilfe für die Menschheit, die sich schwertue den Unfrieden zu beseitigen. Thematisch passend zu den Friedensbemühungen, die auch Mut erforderten, wurde die Geschichte von David und Goliath verlesen. Pfarrer Christian Rauch nahm in seiner Predigt Bezug auf die Überlieferung und fragte, was David den Mut gegeben habe, seine Kampfentscheidung zu treffen. Fazit: „Mut haben wir nur, wenn wir von einer Sache fest überzeugt sind und Gott bei uns ist.“

Das Friedenslicht bezeichnete der Pfarrer als Abbild für das wahre Licht, das in die Welt gekommen sei. Er schloss mit den Worten: „Mut kommt nur zu denen, die fest zu ihrem Glauben stehen.“ Gemeinsam wurde das Glaubensbekenntnis in moderner Form gesprochen. Pfarrer Kröger und die Pfadfinder gestalteten dann die Fürbitten, mit denen sie um Frieden und menschliches Miteinander baten.

Die Band Kristall mit ihrem Bandleader Andreas Fischer trug wesentlich zu dem beeindruckenden Gottesdienst bei. Natascha Wittmann und Annabell Knecht als Solistinnen füllten mit ihren klaren Stimmen mühelos das Kirchenschiff und verstärkten die außergewöhnliche Stimmung. Zum Ende des Gottesdienstes sang die Gemeinde das „Friedenslichtlied“, ehe beide Pfarrer die Gläubigen mit den Worten, „Das Friedenslicht soll leuchten, wenn ihr es wollt“, entließen.

Vor der Kirche hatte die Jugend Stände mit einem kleinen Imbiss und Glühwein aufgebaut, das Angebot wurde reichlich angenommen und bot Gelegenheit, sich über das Friedenslicht und den Gottesdienst zu unterhalten. sto

