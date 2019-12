Friedenslicht strahlt wieder

Lampertheim.In Bethlehem, wo die Geburt Jesu stattgefunden haben soll, wird jedes Jahr ein Licht entzündet und als Zeichen des Friedens um die Welt geschickt. Es soll Menschen an ihre Verantwortung für den Frieden in ihren Häusern, Städten und Ländern erinnern und sie ermutigen, sich für den Frieden einzusetzen.

Am Sonntag, 15. Dezember, wird das Friedenslicht von den St. Georgspfadfindern und Mitgliedern der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD) Lampertheim auch in die Gemeinden gebracht. Um 18.30 Uhr beginnt in der Kirche Mariä Verkündigung ein ökumenischer Lichtergottesdienst zur Aussendung. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Band Kristall gestaltet. Die Besucher werden gebeten, ihre eigene Kerze und Laterne mitbringen. red

