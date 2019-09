Friedhof soll Tonanlage erhalten

Hofheim.Bürgermeister Gottfried Störmer hat im Ortsbeirat nach einer weiteren Anfrage von Marco Knecht (CDU) versprochen, in der Trauerhalle auf dem Friedhof eine neue, angepasste und moderne Tonanlage installieren zu lassen. Im Zuge der Parkplatzüberprüfung soll zudem geklärt werden, ob der von Silke Lüderwald (SPD) angeregte Poller auf der Höhe eines Blumengeschäftes in der Bahnhofstraße angebracht werden kann, um permanentes Überfahren des Bürgersteigs zu verhindern. Auf Unverständnis im Saal stieß die von Hans Hahn angedachte Preisstaffelung bei Trauungen, wonach Heiratswillige in Hofheim einen Aufpreis für Trauungen in Hofheim gegenüber Trauungen in der Kernstadt zahlen müssen. Störmer verwies auf den Trausaal in Lampertheim und sagte zu, sich dem Thema anzunehmen. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.09.2019