Friedrichstraße voll gesperrt

Lampertheim.Aufgrund von Tiefbauarbeiten wird die Friedrichstraße im Teilstück zwischen Emilienstraße und Falterweg in der Zeit von 11. Juni bis voraussichtlich 19. Juli für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Das teilte die Stadt mit. Bis zur Vollsperrung ist die Straße von beiden Seiten befahrbar. Die Einbahnstraßenregelung in der Friedrichstraße wird für die gesamte Zeit der Baumaßnahme aufgehoben. Die Tiefbauarbeiten werden durch die Firma Jak. Gärtner & Söhne GmbH ausgeführt und können sich gegebenenfalls um einige Tage verschieben. Bei Rückfragen zum technischen und zeitlichen Ablauf bittet die Stadt, sich an die ausführende Firma zu wenden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.05.2019