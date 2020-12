Frische Speisen zum Mitnehmen und Schlemmen

Lampertheim.„Wir sind wieder hier“, sagt Dieter Weinle, Pächter der Waldgaststätte Heide. Im Frühjahr hatte er zunächst die Pforten des Ausflugslokals geschlossen, doch seit Kurzem hat er den gastronomischen Betrieb wieder aufgenommen. Der Standort am Waldesrand sei ideal für Ausflügler. Außerdem bringe das Restaurant mit seiner abwechslungsreichen Küche einen guten Ruf und damit ein großes Einzugsgebiet mit sich. In der Umgebung gebe es nicht so viele Möglichkeiten, deutsche Küche mit bayerischem Touch zu schlemmen, erklärt er. Aufgrund der Corona-Pandemie darf er die Speisen derzeit nur zum Mitnehmen anbieten. „Doch ich will etwas tun und setze deshalb auf Essen to go“, sagt der Gastronom.

Weinle als Mieter und Koch der Gaststätte und sein vierköpfiges Team bieten auf der wechselnden Speisekarte vor allem deftige Küche an. Diese Traditionsrezepte kocht Weinle selbst. Zu den gutbürgerlichen Speisen gehören unter anderem Südtiroler Spinatknödel, Braten mit deftiger Biersoße und als Gemüsebeilage Bayrisch Kraut. „Wir sind bekannt für beste Qualität der Gerichte“, betont der Gastronom, der nach eigenen Angaben auch großen Wert auf die Frische der Zutaten legt.

Weinle hofft auf die Zeit nach der Corona-Krise, damit er seine vielen innovativen Ideen verwirklichen kann. Am Wochenende konnte er schon mit einem Glühwein-Verkauf to go punkten. „Auf dem Parkplatz vor der Lokalität kam, unter Einhaltung der Abstandsregelung, eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre auf“, freut er sich. roi

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020