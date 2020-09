Frischer Anstrich

Lutz Strubel bewirbt das Projekt des TV Lampertheim. © Kevin Schollmaier

Lampertheim.Das Großprojekt zur energetischen Sanierung der Jahnhalle ist fast abgeschlossen. Nun will der Turnverein Lampertheim (TVL) seine vereinseigene Sporthalle auch von außen wieder verschönern. Die ergrauten Fassaden der Halle und Anbauten sollen frisch geweißelt werden. Außerdem will der Verein Bilder jeder seiner acht Abteilungen farblich an die Wand bringen. Damit soll am Freiwilligentag am 19. September begonnen werden.

„Damit werden wir wohl nicht an einem Tag fertig“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Lutz Strubel, „aber der Anfang ist dann gemacht“. Viele Helfer sucht der Verein dafür noch den ganzen Tag über – gewerkelt wird von 8 Uhr morgens bis in den Abend hinein. Besonders die Außenwände der Anbauten, etwa Dusch- und Kabinenräume, wollen die Ehrenamtlichen mit freiwilligen Helfern neu gestalten. Neben Piktogrammen von Fuß- und Handball-, Turn-, Leichtathletik- oder Triathlon-Abteilung könnten hier auch Symbole der Sponsoren Platz finden. Außerdem will der TV sein Außengelände aufräumen. Neben helfenden Händen benötigt der Verein noch weiße Fassadenfarbe, Pinsel, Malerrollen, Kreppband, Abdeck-vlies und Leitern. Um eine einheitliche Farbgebung zu gewährleisten, bittet Strubel um vorherige Absprache. ksm

Info: Infos unter wir-schaffen-was.de oder lampertheim.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.09.2020