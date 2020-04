Frischer Spargel im Angebot

Lampertheim.Auch in diesem Jahr verkaufen Lampertheimer Spargelbauern erntefrischen Spargel im Verkaufshäuschen am kleinen Schillerplatz. Am Mittwoch, 8. April, wurde es von Spargelkönigin Alina-Sophie I. eröffnet. Bis Sonntag, 17. Mai, verkauft Gemüsebau Schmidt seine Waren. Vom 19. Mai bis 21. Juni bietet der Kreuzhof von Heinz Karb seine Produkte in dem Häuschen an. Das Spargelverkaufshäuschen hat dienstags von 9 bis 14 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Verkauf ist eine Initiative des Stadtmarketings in Zusammenarbeit mit den beteiligten Landwirten. swa (Bild: Berno Nix)

