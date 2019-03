Frischer Spargel quietscht

Lampertheim.Annerose und Gosia Schmidt verkaufen im Hofladen des landwirtschaftlichen Familienunternehmens Gemüsebau Schmidt Bleichspargel aus eigenem Anbau. Sie nehmen die Spargelstangen von der jeweils gewünschten Sorte in die Hände, um sie abzuwiegen. Wenn die Spargelstangen aneinander reiben, quietschen sie und verströmen einen angenehmen Duft.

Diese Merkmale zaubern Kundin Nicole Wunder ein Lächeln aufs Gesicht. Sie ist eine Spargel-Fein-schmeckerin und weiß, dass das Quietschen, die Festigkeit der Stangen und die geschlossenen Spitzen Frischekriterien des Edelgemüses sind. Und ein Hinweis, dass die weißen Stangen erntefrisch in den Verkaufsraum gebracht wurden. „Ich habe großen Appetit auf Spargel“, verrät Wunder. Die Lampertheimerin freut sich über den frühen Saisonbeginn. Bis zum Abstechen am 24. Juni, dem Johannistag, könne sie also das Königsgemüse nach Herzenslust schlemmen.

Bedeckung speichert die Wärme

Das schöne Wetter hat zwar in den vergangenen Tagen eine Pause eingelegt, aber die tägliche, wenn auch kurze, Sonnenscheindauer konnte das Wachstum des königlichen Gemüses weiter ankurbeln, erklärt Spargelerzeuger Karl-Heinz Schmidt. Schließlich helfe jeder Sonnenstrahl. Den frühen Start der Spargelkultur erklärt der Gemüseanbauer so: „Der Februar war mild, unter dem dreifachen Bedeckungssystem wurde die Wärme gespeichert und der Spargel vorgetrieben.“ Somit konnten die Triebe des Wurzelstocks bald sprießen und sich den Weg zur Dammkrone bahnen.

Das Ernteverfrühungssystem habe sich in diesem Jahr bewährt und dadurch gebe es schon relativ viel Spargel. Am Ende der Woche werde sich der Ertrag noch steigern. Dann werden auch die restlichen Erntehelfer aus Polen und Rumänien in Lampertheim eintreffen und den Landwirt unterstützen.

Das gestochene Erntegut ist in Klassen sortiert und liegt für die Kunden aus. Vor allem geht es hier um die Stärke der Spargelstangen, und gerade gewachsen müssen sie sein. Nach wie vor setzen die Verbraucher auf rein weißen Spargel, beobachtet Annerose Schmidt. Einige Kunden griffen aber auch gezielt nach Spargelstangen mit einem durch Lichteinfall violett verfärbten Köpfchen. Er schmecke würziger. „Dieser Spargel hatte den Damm schon ein Stückchen durchbrochen, bevor er gestochen wurde“, erläutert der Spargelproduzent.

Auch Landwirt Helmut Steinmetz erntet schon seit einer Woche Bleichspargel. Die nun wieder steigenden Temperaturen seien optimal für das Wachstum des Spargels, da das Gemüse kontinuierliche Wärme brauche. Die Mehrfachabdeckung halte die Wärme im Boden und der Wuchs des Spargels sei gut. Zuerst seien frühe Bleichspargelsorten aus Deutschland und den Niederlanden gestochen worden und jetzt seien auch schon die späteren, produktiveren Sorten, die über einen langen Zeitraum hinweg geerntet werden können, soweit. Die Qualität und der Geschmack des Königsgemüses seien in diesem Jahr sehr gut. Darüber sind sich die Landwirte einig.

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019