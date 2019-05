Frischling auf dem Rhein

Lampertheim.Eine Schifffahrt auf dem Rhein und dem Lampertheimer Altrhein für die ganze Familie findet am Pfingstmontag, 10. Juni, um 15 Uhr vom Schiffsanleger an der Wormser Rheinpromenade startend statt. Eine weitere Fahrt ist bei Bedarf am gleichen Tag für 17.30 Uhr geplant. Die Fahrt geht über den Rhein Richtung Mannheim bis zum „Rabengrund“, dann durch den Lampertheimer Altrhein mit den Lampertheimer Everglades, dem Industriehafen, dem „Fretter Loch“, dem Sportboothafen bis zum „Alten Hafen“ und dann zurück nach Worms. Die Fähre „Frischling“ bietet etwa 35 Personen Platz, Kaffee und kalte Getränke gibt es an Bord. Die Beförderung erfolgt durch den Fährbetrieb Reuters. red

