Fröhliche Jahresfeier

Hofheim.Die Mitarbeiter der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim wissen die Jahresfeier, die ihnen zu Ehren abgehalten wird, zu schätzen. Pfarrer Holger Mett freute sich über einen voll besetzten Saal im Gemeindehaus. Neben vielen Gesprächen gab es auch ein Programmangebot, bei dem Lieder wie „Quelle des Lebens“ oder „Suche Frieden“ getreu der Jahreslosung 2019 gemeinsam gesungen wurden.

In seiner Ansprache lobte und würdigte Mett die lebendige Gemeinde, in der Kirchenchor, Posaunenchor, Regentropfenwerkstatt, Dienstagsfrauen und die Jugendgruppe Akzente setzen. Mett bilanzierte die zahlreichen Gottesdienste und Andachten, erinnerte auch an den Gemeindeabend. Aus den Reihen des Posaunenchores sorgten Robin Vollhardt und Pascal Wichert mit gleich mehreren Saxofonduetten für beste Unterhaltung. Darüber hinaus gab es noch heitere Sketche, für die sich Gemeindereferent Thilo Götz, Pfarrer Holger Mett und Ulrike Knaup-Hofmeister verantwortlich zeigten. Ursula Kreider trug ein Gedicht vor. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019