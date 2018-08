Fröhliches Latwergekochen

Hofheim.Bei den Hofheimer Landfrauen drehte sich in dieser Woche zwei Tage lang alles um den Latwerge. In drei großen Kesseln wurden bei der Familie Herweck 400 Kilogramm Zwetschgen eingekocht und nach dem Abkühlen in Gläser abgefüllt.

Zuvor musste das erstmals aus Freinsheim stammende und angekarrte Obst der Sorte „JoJo“ entkernt werden, wozu sich die Landfrauen bei der ersten Vorsitzenden Birgit Biebesheimer eingefunden hatten.

Da viele fleißige Hände mit anpackten, war diese Aktion in nur knapp drei Stunden gemeistert. Auch das zwölfstündige Einkochen der Zwetschgen verläuft bei den Landfrauen längst routiniert. Über die vielen Jahre haben sich die Arbeitsabläufe längst automatisiert. „Die meisten sind von Anfang an dabei, alles altbewährte Kräfte“, bestätigt die erste Vorsitzende Birgit Biebesheimer. Beim Einkochen beteiligten sich wie am Vortag erneut 23 Damen. Bis zum Abfüllen in die etwa 500 bis 600 zur Verfügung stehenden Gläser wird der Kesselinhalt zwölf Stunden lang permanent gerührt, die Konsistenz muss stimmen. Welchen Stellenwert die Maßnahme mittlerweile genießt, zeigt auch der prominente Besuch, der sich beim Einkochen der Zwetschgen eingefunden hatte und lobende Worte verbreitete.

Zu den Gästen zählten nicht nur Landrat Christian Engelhardt und Bürgermeister Gottfried Störmer, auch Ortsvorsteher Alexander Scholl und Pfarrer Holger Mett schauten vorbei, die damit allesamt einer Einladung aus dem Jubiläumsjahr der Landfrauen folgten. Alle hatten damals das Latwergekochen der Landfrauen gewürdigt – jetzt waren sie selbst Augenzeuge dieser außergewöhnlichen Aktion. Auf dem Weihnachtsmarkt im Dezember werden die Gläser dann verkauft. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018