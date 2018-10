Froh über neuen Winterplatz

Hüttenfeld.Winterzeit ist Hartplatzzeit. Das gilt in Hüttenfeld jetzt nicht mehr. In dieser Woche übergab Bürgermeister Gottfried Störmer im Namen der Stadt den neuen Winterrasenplatz an die Sportgemeinde Hüttenfeld (SGH).

Lange Zeit hatte sich die SG nach einem zweiten Rasenplatz gesehnt. Der alte Hartplatz war unbeliebt bei den Spielern und sorgte in den Wintermonaten nicht nur für wunde Knie, sondern senkte auch die Trainingsbeteiligung. Um den Fußballern auch im Winter attraktive Trainingsmöglichkeiten bieten zu können und den anderen Vereinen in nichts nachzustehen, stellte die SGH beim Ortsbeirat einen Antrag auf einen Kunstrasenplatz.

Der hätte die Stadt allerdings etwa eine Viertelmillion Euro gekostet, sagte Bürgermeister Störmer bei der Eröffnung. Man entschied sich stattdessen für einen besonderen Naturrasenplatz, der mit 90 000 Euro auch nicht gerade billig gewesen sei, aber den Vorteil hat, dass er auch im Winter bespielbar ist. SGH-Vorsitzender Helmut Hartmann erklärte, dass der neue Rasen durch einen speziellen saugfähigen Untergrund und eine hohe Wurzeldichte deutlich robuster sei als ein gewöhnlicher Rasen. So solle der Platz bei Wind und Wetter bespielbar sein.

Zur Eröffnung waren neben vielen interessierten Bürgern auch einige Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglieder gekommen. Störmer nannte die Vorteile des neuen Platzes und dankte Sabine Vilgis, Leiterin der Technischen Betriebsdienste und Alfred Klotz vom Fachbereich Technik für die gute Zusammenarbeit. Hartmann bedankte sich im Namen der SGH bei Störmer und der Stadt. Das erste Spiel auf dem neuen Grün absolvierte im Anschluss die F-Jugend. Sie musste sich allerdings gegen die Gäste aus Heppenheim geschlagen geben. Anschließend spielte die erste Herrenmannschaft der SGH gegen die U23-Mannschaft des SV Waldhof – und verlor 1:6 gegen die jungen Profis aus Mannheim. gün

