Lampertheim.Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Magistrat für die Haushalts- und Kassenführung des Haushaltsjahres 2018 einstimmig Entlastung erteilt. Ferner hat sich das Gremium darauf verständigt, der Forstbetriebsplanung für den Lampertheimer Stadtwald Gelder in Höhe von 48 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Weitere 7500 Euro soll dem Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werkes zugute kommen. SPD-Fraktionsmitglied Robert Lenhardt äußerte sich im Ausschuss „froh und dankbar“, dass es die Einrichtung gebe. Sie diene der Entwicklung Lampertheims zu einer „kinderfreundlichen Stadt“. FDP-Fraktionschef Thomas Bittner regte hingegen an, bei der Diakoniestiftung nachzuhaken, ob diese eine solche Förderung selbst übernehmen könne.

Schwalbennest wird saniert

Nach dem Willen des Ausschusses soll die Lebenshilfe Lampertheim jährlich einen Betrag von rund 41 000 Euro erhalten, der ihr in Form einer kalkulatorischen Miete für das Gebäude der Kindertagesstätte Schwalbennest zufließt. Laut Sozial-Fachdienstleiter Michael Harres ist das Kita-Gebäude 45 Jahre alt und muss in naher Zukunft mit einem Investitionsaufwand in Höhe von schätzungsweise 370 000 Euro saniert werden.

In der Ausschusssitzung teilte Finanzdezernent Jens Klingler überdies mit, dass sich die Neuermittlung der Niederschlagswassergebühren unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie verzögern wird. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.08.2020