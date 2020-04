Frostschäden vermeiden

Künstlicher Frost schützt Schmidts Erdbeeren. © Berno Nix

Lampertheim.„Morgenstund hat Gold im Mund“ ist ein bekanntes Sprichwort. Es besagt, dass sich zeitiges Aufstehen lohnt. „Südhessen Morgen“-Fotograf Berno Nix hat die Gunst der frühen Stunde genutzt und ist an den Erdbeeranlagen von Gemüsebau Schmidt vorbeigefahren. Dort war er fasziniert von den kleinen, glitzernden Eiszapfen, die in der Sonne an den Rundstahl-Stangen des Bedeckungssystems hingen.

Die Eiszapfen hatten sich aus gefrierenden Tropfen gebildet. Diese waren von den Landwirten mit Wassersprengern erzeugt worden. Mit Polarluft aus dem Norden kamen eisige Nächte. Deshalb galt es für die Landwirte, anfällige Pflanzen zu schützen, mit Vlies abzudecken und eine Frostschutzberegnung durchzuführen.

„Wir machen das, um Frostschäden zu vermeiden. Es ist die effektivste Methode“, erklärt der Lampertheimer Landwirt Karl-Heinz Schmidt. Die Bauern informierten sich stets über das aktuelle Agrarwetter mit detaillierter Wetterprognose. Werde angekündigt, dass die Temperatur in Richtung Gefrierpunkt oder darunter falle, müsse gehandelt werden.

„Das Wasser gefriert und die Eisschicht schützt die Pflanze“, erläutert Schmidt. Es bilde sich Raureif auf dem Vlies und dadurch werde die Wärmeabstrahlung der Pflanze gedrosselt. Außerdem werde ein isolierendes Luftpolster gebildet. Die ersten Erdbeeren gibt es allerdings schon im Hofladen des Gemüsebaus Schmidt zu kaufen. Die aromatischen Früchte entstammen den großen Wandertunneln. roi

