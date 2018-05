Anzeige

Fast jeder Chorgesang wurde von Pianistin Ju-Hee Oh begleitet. Und das sehr einfühlsam, um den Gesang nicht zu übertönen. Sie erfreute aber auch mit ihrem leidenschaftlichen Solospiel, mit den ersten drei Balladen von Frédéric Chopin und einer Arabeske von Robert Schumann. Ihre exzellent dargebotenen Stücke honorierten die Konzertbesucher mit Szenenapplaus. Chormitglied Stefan Klein rezitierte Hermann Hesses Gedicht „Voll Blüten steht der Pfirsichbaum“. Der Chor jubilierte „Schön ist das Fest des Lenzes“, ein Werk von Robert Schumann, und stimmte später mit lieblichem Gesang „I believe in Springtime“ von John Rutter an.

Erst verhalten, dann stimmgewaltig erschallte Cat Stevens’ bekanntes „Morning has broken“, nach einem Arrangement von Matthias E. Becker. Besonders lebendig erklang Robert Schumann’s „Zigeunerleben“, op. 29 Nr. 3, Text von Emanuel Geibel. Heiter weiter ging es mit „Now is the month of maying“ von Thomas Morley.

Glücksgefühle machten sich breit, die die Besucher mit ihrem Applaus signalisierten. Doch das Finale stand noch bevor: Pianistin Ju-Hee Oh bekam ein Körbchen Spargel geschenkt, also echtes Lampertheimer Frühlingsgemüse, und der Chor sang dazu „Veronika, der Lenz ist da“.

Für süffige Gaumenfreuden sorgte der Förderverein Domkirche, der nach dem Konzert „Lukastropfen“ ausschenkte. So klang ein frühlingshafter Abend für alle Sinne im Freien aus. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 07.05.2018