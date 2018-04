Anzeige

Lampertheim.Es gibt Veranstaltungen, bei denen gutes Wetter mehr als nur die halbe Miete ist. Dementsprechend zeigten sich die Ausrichter des Walderlebnistages am Samstagnachmittag im Bereich des Freizeitgeländes an der Heidetränke hoch erfreut über die Wetterbedingungen, hatte es am Vortag doch noch wie aus Kübeln geschüttet. So konnte das vor zwei Jahren gegründete Walderlebniscamp eine angemessene Saisoneröffnung begehen.

HessenForst, die Stadtverwaltung, der städtische Waldkindergarten Fuchsbau, der Lions Club Lampertheim, das Forstunternehmen Thomas Löcher und der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald hatten gemeinsam mit Mirko Förster, der mit seiner Firma Natur-Hautnah das Walderlebniscamps betreibt, ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das viele Besucher anzog.

Die konnten von 14 bis 17.30 Uhr Natur pur erleben und sich am Frühling erfreuen. Die Kombination aus Walderlebniscamp, Waldlehrpfad, Grillhütte und Bolzplatz zieht seit Jahren insbesondere Kinder und Jugendliche in ihren Bann. Bei dieser Gelegenheit gab es darüber hinaus noch einige unterhaltsame Farbtupfer. Im Zentrum des Geschehens befand sich ein großes Tipi, in dem Klein über seine Arbeit informierte.