Lampertheim.Trotz mehrerer konkurrierender Veranstaltungen am selben Wochenende konnte sich die Lampertheimer Schillerschule über viele Besucher auf ihrem Ostermarkt freuen. Schüler und Lehrer hatten ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und boten eine große Vielfalt selbsthergestellter frühlingshafter und österlicher Dekorationsartikel an diversen Ständen im Schulgebäude an. Offensichtlich trafen die Produkte einmal mehr den Geschmack der Besucher, denn mancher Osterschmuck war im Nu ausverkauft. Abgerundet wurde der Markt durch Kaffee, Kuchen und Waffeln, womit man es sich in der Cafeteria oder später zu Hause gemütlich machen konnte. Der Erlös des Ostermarktes fließt in verschiedene Projekte der Schillerschule, darunter Autorenlesungen und Theaterbesuche./ red