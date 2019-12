Frühlingsgefühle am Holunderbusch

Lampertheim.„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Nach dieser Einsicht verfuhren auch die Teilnehmer, die mit der Lampertheimer Geopark-vor-Ort-Begleiterin Andrea Hartkorn unterwegs waren. Die Gruppe wanderte durch das Naturschutzgebiet Biedensand. Treffpunkt war an der Informationstafel am Bau. Das von den Meteorologen angekündigte Regengebiet blieb glücklicherweise aus, dennoch waren die Wege matschig. Vor allem der kühle Wind machte den Aufenthalt im Freien für die Wanderer ungemütlich.

Die Exkursion führte über die Brücke, dem Eingang zum Biedensand, links zum Auwald, zur Aussicht am Rallengraben, zum Kleeblatthäuschen, zum Welschen Loch und zum Fretter Loch. Andrea Hartkorn empfahl, stramm zu laufen, um so viel wie möglich von und in der Natur entdecken zu können. Gelaufen werde bei jedem Wetter, außer bei einer Sturmwarnung und Glatteis, erklärte Hartkorn. Das Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein sei zu jeder Jahreszeit spannend und einen Besuch wert.

Vorwitzige Meisen

Geplant war, Zugvögel und Wintergäste zu beobachten. Einige vorwitzige Meisen flogen von Ast zu Ast, aber mehr Vögel waren vorerst nicht zu sehen. Scheinbar harrten sie aus und warteten, bis sich der Wind legen würde. Später konnten die Wanderer am Entensteg einen Silberreiher beobachten. Ein Graureiher setzte allerdings nicht zur Landung an, sondern flog an der Rallengrabenaussicht vorbei.

An den offenen Wasserstellen wurden schnatternde Enten gesehen und von weitem waren zeternde Gänse zu hören. „Ich bin bei der Führung dabei, weil ich sehen möchte, wo die Vögel im Naturschutzgebiet anzutreffen sind, damit ich sie im Sommer fotografieren kann“, sagte Hobbyfotograf Hubert Suchanek.

An einem Holunderbusch konnte Hartkorn Knospen aufspüren. Das milde Wetter lasse bei den Pflanzen Frühlingsgefühle aufkommen, vermuteten die Naturfreunde. Es fehle ein starker Frost. In Richtung Bonaue kam das Trio an Kopfweiden vorbei. „Die Korbflechter haben früher die für ihr Handwerk benötigten frischen Gerten abgeschnitten“, erklärte Hartkorn. Deshalb erhielten die Weiden diese Wachstumsform. In den Hohlräumen fänden besonders Vögel Nahrung und im Frühjahr einen Brutplatz.

Außerdem wollte die Geopark-vor-Ort-Begleiterin die berühmte Eiche zeigen, in der geschützte Käfer ein Zuhause gefunden haben. Als die Naturfreunde zur Streuobstwiese abbogen, stießen sie auf den Lampertheimer Schäfer Max Halbgewachs mit seiner Herde. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.12.2019