Frühstück und Vortrag

Hofheim.In den Räumen der Liebenzeller Gemeinde findet am Samstag, 16. März, ab 9 Uhr das Frauenfrühstückstreffen statt. Frauen aller Konfessionen sind eingeladen, bei einem reich gedeckten Frühstücksbuffet im frühlingshaft geschmückten Saal die Seele baumeln zu lassen.

Der Vortrag nach dem Frühstück dreht sich in diesem Jahr um die Frage „Loslassen – (k)eine Kunst?!“, Referentin ist Christiane Siefkes. Die Ehefrau eines Pastors, Mutter dreier Kinder und Großmutter eines Enkels arbeitet als Vermögensberaterin bei einer Bank. Aufgewachsen ist Sie in Gambach in Hessen.Das Ende der Veranstaltung ist gegen 11.15 Uhr.

Um Anmeldung wird gebeten bei Elke Heß oder Edith Beisel, Heinrichstraße 33, Telefon 06241/83164 oder 81718; Andrea Bamberg, Bahnhofstraße 55, Telefon 06241/985020 und Andrea Scherer, St.-Josef-Straße 1, Bobstadt, Telefon 06245/3120. Anmeldeschluss ist der 9.März. Als Kostenbeitrag werden acht Euro erhoben. fh

