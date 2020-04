FSG Lola bleibt in der A-Liga

Lampertheim.Die Handballerinnen der FSG Lola planen seit Montag für eine neue Saison in der Bezirksliga A. Nachdem die Entscheidung des Präsidiums des Hessischen Handball-Verbands (HHV) bekannt wurde, nach der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison auf Absteiger zu verzichten (wir haben berichtet), war man sich im Lager der Frauenspielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch schnell einig: „Wir nehmen die Herausforderung an.“ Der seitherige Trainer Florian Gleich zeigte sich überrascht, aber auch zufrieden über die Entscheidung des Verbands: „Wir hatten schon alle mit dem bitteren Gang in die Bezirksliga B gerechnet, aber die Entscheidung des HHV ist natürlich eine große Chance für die Mannschaft“, erklärt Gleich, der in der seinen Posten bei den Lolas aber bekanntlich ebenso wie sein Kollege Jürgen Held abgegeben hat.

In welche Hände ist derzeit noch offen. „Die Gespräche laufen und gemeinsam mit Vorstandsmitglied Jörg Schwind bin ich auch dabei, einen Nachfolger zu finden“, liegt Gleich die Mannschaft nach wie vor am Herzen. „Aber zeitlich ist das einfach nicht mehr zu stemmen. Genauso ist auch Jürgen Held beruflich stark eingespannt und wird sein Engagement nicht fortsetzen können.“

Kandidaten für Traineramt

Jörg Schwind ist indes zuversichtlich, in den nächsten Wochen einen Nachfolger präsentieren zu können. „Wir sind in sehr vielversprechenden Gesprächen mit zwei Kandidaten und ich bin mir sicher, dass wir, wenn die Corona-Pause vorbei ist, ganz schnell Nägel mit Köpfen machen können“, so dass Vorstandsmitglied. Dass das Team die Startberechtigung in der Bezirksliga A wahrnehmen wird, daran besteht auch für Schwind keinen Zweifel. „Als wir die Frauenspielgemeinschaft im vergangenen Jahr gegründet haben, war schon die Frage, ob wir in der B-Liga, also in der untersten Klasse, beginnen, oder das Startrecht der Tvgg Lorsch nutzen und in der Bezirksliga A spielen. Jetzt haben wir praktisch die gleiche Entscheidung wieder zu treffen“, erläutert Schwind. „Und die Entscheidung ist wieder zu Gunsten der A-Liga gefallen. Verschenken werden wir nichts.“

Froh ist Schwind, dass der Kader weitestgehend zusammenbleibt. Es gebe zwar immer ein paar kleine Veränderungen, aber das Gros der Mannschaft macht weiter und die ein oder andere Spielerin, die unter Umständen kürzer treten will oder mal pausiert, könne unter Umständen durch Spielerinnen kompensiert werden, die wieder anfangen. „Wir werden auf alle Fälle eine ordentliche Mannschaft am Start haben“, verspricht das Vorstandsmitglied. Dass er noch keine finalen Zahlen und Namen auf seinem Zettel hat, liegt daran, dass ein eigentlich angesetztes Treffen mit dem gesamten Team auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.

Positive Signale

„Jetzt gilt es, die nächsten Wochen abzuwarten, Aber grundsätzlich waren die Signale aus der Mannschaft sehr positiv“, betont Schwind und bekommt dabei auch Zustimmung von Gleich: „Wir werden auf jeden Fall einen schlagkräftigen Kader haben“, so der seitherige Coach, der den letzten Tabellenplatz in der abgebrochenen Saison auch eher als Unfall ansieht: „Wir sind in eine Abwärtsspirale geraten, aus der wir nicht mehr herauskamen“, erinnert er an zahlreiche Spiele, die denkbar knapp verloren wurden.“ Aber als reines Geschenk will man im Lager der Lolas den jetzigen Klassenerhalt nicht ansehen. Schließlich waren zum Zeitpunkt des Abbruchs noch drei Partien zu spielen und der Rückstand auf den Vorletzten, die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden, betrug nur einen Punkt. me

