FSG Lola in Bestbesetzung

Lampertheim.Die hintere Tabellenhälfte der Frauen-Bezirksliga A ist seit der Winterpause dicht zusammengerückt. Zwischen dem Sechsten Roßdorf (9:13 Punkte) und Schlusslicht Zwingenberg (6:18) liegen drei Zähler und mittendrin ist die FSG Lola (9:15) als Siebter platziert. Entsprechend sieht FSG-Trainer Florian Gleich die nächsten Partien gegen die direkte Konkurrenz – beginnend mit dem Spiel am Samstag um 17 Uhr beim Vorletzten ESG Erfelden – als richtungsweisend an.

Die Spielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch hat Erfelden noch in guter Erinnerung, schließlich gelang gegen die die ESG im Oktober beim 22:18 der erste Erfolg nach dem Zusammenschluss. „Jetzt wird es wieder Zeit für einen Sieg“, meint Gleich und würde nach dem 22:21 gegen Büttelborn gern sofort nachlegen. Bis auf Nadine Gärtner, die an einer Bänderdehnung laboriert, sind die Lolas in Bestbesetzung. „Wir sind gut drauf und wollen mit den Spielen gegen die Teams aus der zweiten Hälfte die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen“, ist für den Trainer der Klassenerhalt und vielleicht sogar ein sicherer Mittelfeldplatz in greifbarer Nähe. me

