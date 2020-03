FSG Lola mächtig unter Druck

Lampertheim.Nach vier spielfreien Wochen ist die FSG Lola am Samstagabend (19 Uhr) wieder gefordert. Und die A-Liga-Handballerinnen dürfen im Heimspiel in der Lampertheimer Jahnhalle keine allzu lange Anlaufzeit benötigen: Es geht gegen den TuS Zwingenberg II um nicht weniger als den Klassenerhalt.

Während die Spielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch spielfrei war, ist die Konkurrenz im Tabellenkeller vorbeigezogen und die FSG startet nun als Schlusslicht in die letzten vier Spiele der Saison. Für die Lolas spricht sicherlich, dass sie zwei Spiele weniger absolviert haben als der nur einen Punkt mehr aufweisende TuS Zwingenberg. Doch während die Gäste nach dem jüngsten 32:16-Kantersieg gegen Büttelborn mit viel Rückenwind in die Spargelstadt kommen, weiß FSG-Trainer Florian Gleich nicht so recht, wo seine Mannschaft wirklich steht. „Es hilft alles nichts: Wir müssen Vollgas geben und die Punkte behalten, um unsere Chance auf den Klassenerhalt zu wahren“, rechnet Gleich damit, dass die Konkurrenz noch einige Zähler holen wird.

Wieso sein Team nach gutem ersten Saisondrittel noch so in die Bredouille gekommen ist, ist für den Übungsleiter selbst ein Rätsel: „Bei uns ist einfach der Wurm drin. Ich kann mir das nicht mehr erklären. Wir gehen aber gut vorbereitet in das Spiel gegen Zwingenberg und wollen unseren Hinspielsieg wiederholen“, erinnert Gleich an das 33:22 aus dem November.

Unterdessen sucht die FSG Lola immer noch nach einem neuen Trainer für die kommende Spielzeit. „Die Mannschaft bleibt soweit zusammen, aber wir brauchen einen oder besser noch zwei neue Trainer“, so Florian Gleich, der ebenso wie sein Kollege Jürgen Held in der nächsten Runde nicht mehr zur Verfügung steht. „Wir haben zeitlich einfach nicht mehr die Möglichkeiten“, erläutert Gleich.

Heppenheim steigt auf

Unterdessen ist die Meisterschaftsentscheidung in der Bezirksliga A am Mittwochabend gefallen: Der HC VfL Heppenheim hat sich den Titel geholt und steigt in die Bezirksoberliga auf. Eigentlich hätte Heppenheim noch das Spitzenspiel HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten am Sonntag gewinnen müssen, um drei Spieltage vor Rundenende Meister zu werden. Doch die Mannschaft aus dem Kreis Groß-Gerau verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf eine Austragung der Partie, so dass der HC VfL quasi auf dem Sofa den Titel holte. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.03.2020