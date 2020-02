FSG Lola völlig chancenlos

Lampertheim.Die Ausgangslage vor zwei Wochen war für die FSG Lola noch richtig gut: Als Tabellensechster hätte sich das Team der Trainer Florian Gleich und Jürgen Held mit zwei Siegen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller aus dem Abstiegsstrudel der Handball-Bezirksliga A heraushalten können – doch jetzt steckt die Spielgemeinschaft aus TV Lampertheim und Tvgg Lorsch mitten drin. Es setzte Niederlagen gegen Erfelden (15:24) und zuletzt deutlich mit 9:18 (5:10) gegen die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden III, wodurch die beiden Kontrahenten an den Lolas vorbeigezogen sind.

Zu viele technische Fehler

Die FSG ist nun nur noch Vorletzter – und weil auch das Schlusslicht Zwingenberg zwei seiner letzten drei Spiele gewonnen hat, beträgt der Vorsprung aufs Tabellenende nur noch ein mageres Pünktchen. „Wir stecken jetzt mitten drin im Abstiegskampf“, musste Gleich nach der Schlappe gegen Weiterstadt zugeben. „Wenn wir uns da unten wieder herausarbeiten wollen, müssen wir uns in den nächsten Spielen enorm steigern, vor allem im Angriff“, legte er die Finger in die Wunde: neun Tore sind einfach nicht genug, um in der A-Liga mitzuhalten.

Gegen Weiterstadt fehlten zwar mit Nina Kornmann und Nadine Gärtner zwei Stammspielerinnen, zudem konnte Zoe Jakob nach einer Sprunggelenkblessur, die sich sich beim Aufwärmen unmittelbar vor der Partie zuzog, nicht mitwirken. Aber das wollte Gleich nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Wir hatte nie eine echte Chance, da wir enorm viele technische Fehler gemacht haben“, bemängelte er. „Dauernd haben wir schwer erkämpfte Bälle leichtfertig vergeben.“

Beim 5:3 (12.) war die Welt für die FSG noch in Ordnung. Dann lief rein gar nichts mehr:

Grieser beste Werferin

Der nächste Lola-Treffer gelang Katrin Grieser erst wieder in der 33. Minute, da war Weiterstadt schon auf 11:6 enteilt. Und auch danach gab es kein Aufbäumen.

FSG-Tore: Grieser (4), Burkhardt (3/2), Mc Cool, Seibel (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.02.2020