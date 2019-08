Führung am Sonntag

Blick auf das Gebäude der Wormser Synagoge. © Stadt Worms

Worms.Am Sonntag, 4. August, 10.30 Uhr, findet in Worms eine öffentliche Führung „Jüdisches Worms“ statt. Dabei werden neben der Judengasse auch die Synagoge und das jüdische Museum im Raschi-Haus besucht. Ferner berichten die Gästeführer über die gemeinsame Tradition der SchUM Städte Speyer, Worms und Mainz. Der Treffpunkt ist vor der Synagoge, Tickets zu sechs Euro bei den Gästeführern oder in der Tourist Information am Neumarkt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei. red

