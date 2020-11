Fünf Geschichten für den Advent

Hofheim.Auf eine gemeinsame Aktion machen die Liebenzeller Gemeinde Hofheim und die Theatergruppe „Die Krautstorze“ aufmerksam. Trotz Corona ist es den Protagonisten wichtig, dass jeder, vor allem aber die jungen Familien mit ihren Kindern, den Advent und Weihnachten erleben können. Daher hat sich die Liebenzeller Gemeinde mit den „Krautstorze“ zusammengetan und unter dem Motto „Weihnachten ZUHAUSE erleben“ fünf Online-Geschichten entworfen und gedreht. Diese werden auf der Homepage der Liebenzeller Gemeinde über Youtube zur Verfügung gestellt.

„Das ist uns ein Herzensanliegen, für das wir gerne viel investieren“, so Matthias Luz von der Liebenzeller Gemeinde. Inspiriert wurden die Liebenzeller durch die deutschlandweite Aktion „Weihnachten neu erleben“. Über den Link der Liebenzeller https://hofheim-lgv.jimdofree.com/veranstaltungen/weihnachten-zuhause-erleben/ gibt es einen Überblick über die einzelnen Aktionen. Ob Gottesdienst, Advents-Leseplan oder Familien-Event „Weihnachten zuhause erleben“ – die Entdeckungsreise der Liebenzeller Gemeinde beginnt mit den Adventssonntagen.

Jeden Adventssonntag werden unter dem Motto „Erlebe Glaube im Gottesdienst“ Schwerpunkte wie Herausforderung, Geschenk, Wendepunkt oder Lebensstil aufgegriffen. In den digitalen Hauskreisen wird in der Adventszeit gemeinsam das Buch zur Aktion „Weihnachten neu erleben“ gelesen, gefolgt von einem Austausch zu den Predigt-Themen. Das Buch kann auch über den Gemeinde-Buchladen bezogen werden.

Besonders schmerzhaft hat es die Verantwortlichen der Liebenzeller Gemeinde getroffen, dass die Kleinsten gerade nicht in ihrem Saal in der Kirchstraße 60 wuseln können. „Das hat uns angetrieben, Euch als Familien anders zu erreichen, denn auch mit Euch wollen wir Advent und Weihnachten neu erleben“, so Matthias Luz mit dem Verweis auf die bereits bereitliegenden Überraschungstüten. 200 Tüten mit Flyern und kleinen Gegenständen, die das Anschauen zu Hause greifbar machen, wurden gepackt und warten darauf, abgeholt zu werden.

Jeden Adventssonntag werden „Partys für Jesus“ gefeiert, um die Weihnachtsgeschichte zu erleben und einem Gott zu begegnen, der mittendrin ist. Entsprechende Clips werden jeden Advent freigeschaltet. Richtiggehend begeistert ist Matthias Luz darüber, dass die „Krautstorze“ mit dabei sind, getreu dem Motto „Die Bibel gebabbelt – Weihnachtsgeschichte auf hessisch“.

Die Abholzeiten für die Adventstüten sind am heutigen Donnerstag, 26. November, 11 bis 12.30 und 17 bis 18.30 Uhr. Das Gemeindehaus in der Kirchstraße 60 mit Eingang in der Steffanstraße wird während diesen Zeiten offen sein. Die Tüten befinden sich auf einem Tisch direkt am Eingang. Pro Familie ist eine Tüte vorgesehen, in jeder Tüte befindet sich ein Flyer mit QR-Code, der die Nutzer auf die entsprechende Seite und zu den passenden Clips bringt. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020