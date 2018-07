Anzeige

Quedlinburg bot der Gruppe eine malerische Innenstadt mit schmalen Gassen. In Thale am Hexentanzplatz war der Teufel los. Als die Gruppe sich im Tanzkreis aufgestellt hatte, kam er auch schon und wollte alle mitnehmen. Der Teufel hat die Gruppe jedoch verschont und rief „Ab in den Bus, ihr seid mir zu alt!“

Am vierten Tag galt es, Nordhausen einen Besuch abzustatten. Seit 1507 wird hier Korn gebrannt. Zeitweise über 100 Brennereien, etliche mit dem Gewerbe mittel- und unmittelbar verbundene Gewerke und in besonderem Maße die Landwirtschaft prägten das Bild der ehemaligen freien Reichsstadt. In der letzten traditionellen Brennerei, der heutigen Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei, lebt diese Tradition fort. Hier können in einer liebevoll restaurierten, 100 Jahre alten Brennerei die Besucher während einer Führung die Geschichte und die Technologie des Kornbrennens in der deutschen Kornhochburg Nordhausen kennen lernen.

Im Anschluss an die „trockene“ Führung durch Brennerei, Fasskeller und Museumsräume folgte die Verkostung von Proben aus der hauseigenen Produktion. An Tag fünf war die Heimfahrt vorgesehen, wobei noch eine Rundfahrt durch die Altstadt von Goslar vorgesehen war. Aufgrund ihres besonderen Erhaltungszustands mit über 1500 Fachwerkhäusern unterschiedlicher Epochen, die sich im Altstadtkern innerhalb der früheren Stadtmauer befinden, wurde die Altstadt von der UNESCO ausgezeichnet. Imposante Bauwerke, malerische Gassen und historische Gebäude verleihen der Altstadt eine besondere Atmosphäre und hinterließen einen bleibenden Eindruck. red

