Fünfte Jahreszeit startet

Hofheim.Der 11. November und damit auch der Start der Fastnachtskampagne 2019/2020 rücken unaufhaltsam näher. Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre wollen nun die Fastnachter der katholischen Pfarrgemeinde und des Hofheimer Carneval Vereins (HCV) die anstehende Kampagne gemeinsam eröffnen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wollen die beiden Gruppen die närrische Zeit am Montag, 11. November einläuten. Geplant ist demnach eine Zusammenkunft um 16.11 Uhr am Ausschellerdenkmal vor dem Alten Rathaus in der Hauptstraße 40. Getreu dem Motto: „Ihr Narren hört, es ist wieder soweit, der Ausscheller verkündet den Start der Fastnachtszeit“ sind alle Fastnachter der katholischen Pfarrei, alle Mitglieder des HCV sowie alle Bürger zum Start der Kampagne eingeladen. Neben einer Eröffnungsrede dürfte dann auch gemeinsam auf die kommende Kampagne angestoßen werden. fh

