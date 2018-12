Für Babys in aller Welt

Lampertheim.Kiwanis Clubs auf der ganzen Welt haben in den letzten acht Jahren das „Eliminate“-Projekt unterstützt und damit Mütter und ihre Kinder in vielen Ländern vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. So auch der Kiwanis Club Lampertheim.

Mütterlicher und frühkindlicher Tetanus (MNT) ist in Deutschland kein Thema mehr – aber in 14 Ländern sterben noch immer alle 15 Minuten Babys an dieser Erkrankung. Im Jahr 2010 schloss sich Kiwanis International UNICEF im Kampf gegen MNT an. Damals existierte diese Krankheit noch in vielen weiteren Ländern und alle neun Minuten erlag ein winziger Mensch den Folgen. Kiwanis International verpflichtete sich damals, UNICEF mit 110 Millionen Dollar dabei zu unterstützten, MNT in den restlichen Ländern zu eliminieren. Deutschland versprach, davon 670 000 Euro beizusteuern.

Das Geld wird für viele Dinge benötigt, vom Impfstoff selbst über Spritzen, Logistik, bis hin zu ausgebildeten Mitarbeitern vor Ort. Die Immunisierung einer Frau und ihrer zukünftigen Kinder kostet dabei gerade mal 1,50 Euro.

Noch viel zu tun

Seit 2010 konnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits 25 Länder als MNT-frei erklären. Durch die ehrenamtliche Arbeit vieler Clubs im ganzen Land hat Kiwanis Deutschland sein Versprechen nach acht Jahren erfüllt. Das bedeutet nicht, dass es nun nichts mehr zu tun gäbe, weder für den Club noch für UNICEF. Manche Clubs werden „Eliminate“ weiter unterstützen, solange UNICEF seine hervorragende Arbeit fortführt. Andere Clubs werden sich neuen internationalen Projekten widmen, die fast immer das lokale Engagement begleiten.

Der Kiwanis Club Lampertheim, zuständig für die Gemeinden Biblis, Einhausen, Lampertheim und Viernheim, ist stolz zu sagen, dass er an diesem Erfolg einen Anteil hat: Im Rahmen vieler Aktionen hat er in den letzten Jahren das „Eliminate“-Projekt unterstützt. Die gesamte Spendenleistung von 2800 Euro bedeutet, dass der Kiwanis Club die Impfung von 1866 Müttern ermöglicht hat. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.12.2018