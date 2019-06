Für die einen ist es Spaß, für die anderen Ruhestörung

Lampertheim.So macht der Sommer Spaß: angesagte Rhythmen, laue Temperaturen, kühle Getränke und jede Menge Partygäste. Beim „Crema Latina Island Festival“ am Lampertheimer Badesee amüsierten sich am Wochenende zeitweise mehr als 2000 Besucher. Dass man sich bei Bedarf im See abkühlen konnte, verlieh der Veranstaltung den besonderen Charme.

Allerdings: Dass hier ambitionierte DJs Hip-Hop und Reggae auflegten, Bands live spielten und sehr viele Menschen dazu ausgelassen feierten, war in weiten Teilen Lampertheims unüberhörbar. So manchem Bürger war das zu viel.

Südhessen Morgen-Leser Hans-Dieter Zehfuß, der in der benachbarten Biedensandstraße wohnt und als langjähriges Mitglied des Männergesangvereins MGV 1840 durchaus ein Freund der Musik ist, fand die Beschallung am Samstag „unerträglich“. Er möchte seine Kritik nicht falsch verstanden wissen, denn er möge ja die „normalen“ Konzerte und finde auch „drei bis vier Open-Air-Veranstaltungen pro Jahr im Freibad okay“. Außerdem sehe er ein, dass die Biedensandbäder durch Vermietungen des Geländes Geld einnehmen könnten und müssten – „aber man muss eben auch Rücksicht auf die Anwohner nehmen“, monierte Zehfuß.

Aus diesem Grund sei die Anzahl der Open-Air-Konzerte auf drei pro Jahr begrenzt, sagte Erster Stadtrat und Chef der Biedensandbäder Jens Klingler. Das Interesse von Veranstalterseite an dem Gelände sei um ein Vielfaches höher. Klingler versprach, „bei der Crema Latina nachzuarbeiten“ und räumte ein, dass die Anwohner über den Termin besser informiert werden müssten. Die Lautstärkemessungen des Ordnungsamts am Samstag seien jedoch im Rahmen des Erlaubten gewesen. Er selbst habe auch nur eine Beschwerde wegen Lärmbelästigung erhalten, dafür weitere wegen angeblich fehlender Alkoholkontrollen sowie körperlicher Auseinandersetzungen auf dem Festgelände.

Das Spektakel am Samstag sei noch lauter gewesen als die ebenfalls bei jungen Leuten sehr beliebte Party „Tanz der Bässe“, bilanzierte Anlieger Zehfuß. Und die sei schon so ohrenbetäubend, dass er sich an dem Termin immer in den Odenwald flüchte. Derweil genossen Partygäste von Nah und Fern einen perfekten Sommertag in Lampertheim und fühlten sich allenfalls von den Schnaken gestört, die gegen Abend blutrünstig über sie herfielen.

