Für die Jugend werkeln

Lampertheim.Der Schützenverein 1923 Hubertus Lampertheim bietet viele Disziplinen an. So findet jeder Sportler eine oder mehrere Schießarten, in der er aktiv an den verschiedenen Wettkämpfen teilnehmen kann.

Damit sich die Schützen weiterhin wohlfühlen, wollen sie den Saal im Vereinsheim, in der Rosenaustraße 20, zum Freiwilligentag am Samstag, 19. September, renovieren. Der Projektleiter ist der Oberschützenmeister und Erste Vorsitzende Wilfried Olbrich. Er erklärt: „Im Saal wurde einst viel Holz verarbeitet. Nun soll das Material weg. Der Raum soll modernisiert werden, damit er hell und freundlich wird. Denn auch die Jugend soll sich bei uns behaglich fühlen.“ Spezielle Kenntnisse für diese Arbeiten seien nicht erforderlich, aber weitere Helfer sind gern gesehen. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 17.08.2020