Für die Tafel in Bewegung kommen

Lampertheim.Die komplette SPD Bergstraße bewegt sich, die Jusos im Bezirk auch. Aber nicht nur die Politiker, jeder ist aufgefordert, bei der gemeinsamen Aktion mit dem Diakonischen Werk mitzumachen. Für jeden Kilometer, der durch körperliche Bewegung zurückgelegt wird, kann ein Betrag an die Tafel Lampertheim gespendet werden.

„Die Fitness-Studios haben alle geschlossen. Mit dieser Aktion tun wir nicht nur uns selbst was Gutes, sondern auch den Tafeln. Wir wollen ja alle keine Couch-Kartoffeln werden“, lacht Unterbezirksvorsitzender Marius Schmidt, der die Idee mit einwickelt hat. Ob alleine oder zu zweit, beim Gehen, Laufen, Radeln oder Joggen, draußen in der Natur, im Wald oder auf dem Heimtrainer, Laufband oder sogar beim Tanzen: Es darf alles gewertet werden.

Die SPD bringt Aktive und Spendewillige zusammen. „Dafür kann man sich bei Myriam Strein melden und die stellt die Verbindung zwischen beiden Parteien her. Das kann zum Beispiel sein, wenn man als Sportler viele Kilometer machen möchte und sich dafür einen Paten besorgen will, der die Spende übernimmt, so ähnlich wie bei den Spendenläufen an den Schulen“, erklärte der Unterbezirksvorsitzende.

Die Aktion soll zunächst bis Montag, 4. Mai, gehen. Die gesammelten Gelder kommen der Tafel Lampertheim zugute sowie deren Ausgebestellen in Bürstadt und in Rimbach. Die Tafelarbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden und die ehrenamtlichen Mitarbeiter bemühen sich nach Kräften, die Kunden weiter zu versorgen. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.04.2020