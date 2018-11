Für ein lebenswerteres Leben

LAMPERTHEIM.Mit einer Filmvorstellung sind die dritten Bergsträßer Präventionswochen am Mittwochabend zu Ende gegangen. Bei der Abschlussveranstaltung in der Lampertheimer Alfred-Delp Schule (ADS) haben Neuntklässler einen eigenen zehnminütigen Film zum Thema Aids präsentiert. Landrat Christian Engelhardt und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz zogen über die Veranstaltungswochen ein positives Fazit. Unter dem Titel „Ein Leben lang“ hatten die Verantwortlichen kreisweit vom 2. bis 14. November mit unterschiedlichsten Aktionen für Gesundheits- und Gewaltprävention sensibilisiert.

Ziel sei es gewesen, die Bevölkerung zu einem gesundheitsbewussten Verhalten zu inspirieren – „um das Leben einfach besser und lebenswerter zu machen“, fasste Hausherrin und ADS-Schulleiterin Sylvia Meier in der Begrüßung zusammen. Weil Prävention in all seinen Facetten den Verantwortlichen vom Kreis Bergstraße „besonders am Herzen“ liege, machten sie aus der Präventionswoche in diesem Jahr erstmals Wochen.

Die federführende Gesundheitspräventionsbeauftragte Reinhild Zolg verlängerte die Veranstaltungsreihe um mehrere Tage auf zwölf. „Eigentlich“, betonte Landrat Engelhardt, „steht Prävention beim Kreis Bergstraße aber das ganze Jahr im Mittelpunkt“. Diana Stolz, Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin, hoffte deshalb, „dass die Aktion noch lange nachwirkt“.

Abbau von Vorurteilen

Neu war auch, dass die Projekte sich nicht auf ein spezielles Thema beschränkten, sondern Gesundheits- und Ernährungsfragen genau wie Gewaltprävention und Medienkompetenz auf der Agenda hatten. Auch der Umgang mit kranken Menschen und der Abbau von Vorurteilen war Thema. Weil Prävention lebenslang wichtig sei, habe man alle Altersgruppen ansprechen wollen. „Wir wollten möglichst viele Bürger erreichen“, sagte Stolz.

So fanden Veranstaltungen nicht nur an Schulen statt. Im Rhein-Neckar Zentrum in Viernheim gab es beispielsweise eine Grippeschutz-Impfaktion, in der Lampertheimer Seniorenbegegnungsstätte ging es um „Gesundes aus der Region“. Da könne jeder noch kleine, aber wirkungsvolle Dinge wie richtiges Händewaschen oder deeskalierendes Verhalten lernen.

„Dabei haben wir den erhobenen Zeigefinger vermieden“, betonte die Gesundheitsdezernentin, „die Aktionen sollten Spaß machen und dadurch nachhaltig sein“. Für effektive Prävention müsse man aber immer wieder neue Strategien entwickeln. Da war es kein Zufall, dass die Abschlussveranstaltung ausgerechnet an der ADS stattfand. Die Haupt- und Realschule wurde von allen Verantwortlichen als Vorreiter in Sachen Prävention gelobt. Stadtrat Hans Hahn erinnerte in Vertretung für Bürgermeister Gottfried Störmer etwa an den „Yolo-Day“ (You only live once – du lebst nur einmal), der an der ADS seinen Ursprung hat und inzwischen zum Vorbild für etliche Schulen im Kreis geworden ist.

Ein Jahr lang produziert

Auch deshalb hatte der Kreis im vergangenen Jahr der Schule ein Filmprojekt in Zusammenarbeit mit dem Medienprojektzentrum Rhein-Main zugesprochen. Ein Jahr lang produzierten die heutigen Neuntklässler einen Film zum Thema Aids.

Die 15-jährigen Schüler Berkay-Can Erdal und Cynthia-Clarahojden stellten ihren Kurzstreifen vor. Darin behandelten die Schüler den Verlauf der Erkrankung und den Umgang mit Krankheit und Erkrankten, interviewten dazu etwa Pfarrer Ralf Kröger. „Das Thema geht jeden etwas an“, betonten sie am Ende des Films und wünschten sich einen „normaleren“ Umgang mit Betroffenen.

