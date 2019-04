Für Europa und die DLRG

Lampertheim.Die FDP Lampertheim will mit einer Non-Stop-Radtour den europäischen Gedanken und die Lampertheimer DLRG zugleich unterstützen. Europakandidat Hans Maschke werde das Lampertheimer Vorstandsmitglied Frank Behrens nach der 24-Stunden-Radfahrt vom Europaparlament zur Spargelstadt am Europaplatz begrüßen, teilt die FDP mit.

Behrens werde am heutigen Dienstag, 9 Uhr, in Straßburg zu einer 24-Stunden-Non-Stop-Radtour in die Spargeldstadt aufbrechen. Behrens und Maschke wollten demonstrieren, Menschen in Europa über Grenzen hinweg verbunden seien. Darüber hinaus riefen sie dazu auf, die gefahrenen Kilometer mit einem symbolischen Beitrag zugunsten der DLRG Lampertheim zu unterstützen.

Am 1. Mai, 9 Uhr, werde Frank Behrens auf dem Europaplatz einrollen und vor dem alten Rathaus von Hans Maschke begrüßt. Ausgehend von den 170 Kilometern der Strecke stifte Frank Behrens einen Euro pro Kilometer und rufe zu einem ähnlichen Engagement auf. „Die Nähe zur DLRG ergibt sich für mich daraus, dass die DLRG grenzüberschreitend Leben in Katastrophenfällen rettet, sich um die Sicherheit auf dem und am Rhein verdient macht und sich im Ausdauersport engagiert“, so Behrens. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019