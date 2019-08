Der Darsteller von Freddie Mercury in der Show „Forever Queen“. © Forever Queen

Lampertheim.Die Show „Forever Queen“ gastiert am 1. Februar 2020 in der Hans-Pfeiffer-Halle. Im Mittelpunkt steht eine Hommage an Sänger Freddie Mercury. Tickets im Reise-Center Beth und an allen bekannten Vorverkaufs-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter Telefon 0365/5 48 18 30 und foreverqueen.de. red

