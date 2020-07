Für innovative Prozesse belohnt

Hüttenfeld.Die Hüttenfelder SBI Schreiber, Brand und Partner Ingenieurgesellschaft wurde bei einem Innovationswettbewerb zu den besten 100 geprüften Unternehmen gezählt. Das Unternehmen beeindruckte in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter) nach eigenen Angaben besonders in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“. Zu den innovativsten Projekten der vergangenen Jahre zählten vier aeroakustische Windkanäle, zwei davon in Deutschland, je einer in China und Japan. Das TOP-100-Siegel wird seit 1993 für Innovationskraft und -erfolge an mittelständische Unternehmen vergeben. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020