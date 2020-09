Für Kinder noch Plätze frei

Lampertheim.Vor dem Beginn des Herbstsemesters ist noch jeweils ein Platz frei in den Kursen der musikalischen Früherziehung ab vier Jahren, die mittwochs 15.45 und donnerstags 16.15 Uhr stattfinden. Die Kinder erweitern ihre musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten, ihre rhythmischen Fähigkeiten, ihr musikalisches Gehör und ihr Bewegungsrepertoire im Spiel. Mit Triangel, Cymbeln und Klangholz geht es auf eine Reise in das Reich der Klänge und Töne. Die Kurse finden unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben mit verminderter Teilnehmerzahl in einem großen Raum statt, so dass die Mindeststände eingehalten werden können. red

