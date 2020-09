Für Kinder und Senioren

Bernd Ranko (M.) mit Jens Klingler (l.) und Gottfried Störmer. © Stadtverwaltung

Lampertheim.21 Jahre ist es her, dass Bernd Ranko die Leitung des Fachbereichs Kinderbetreuung und Soziales bei der Stadtverwaltung Lampertheim übernommen hat. Am Freitag, 11. September, wurde der Magistratsoberrat von der Verwaltungsspitze und im Beisein ehemaliger Weggefährten und Kollegen offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Im September 1978 begann der berufliche Werdegang Rankos beim Magistrat der Stadt Lampertheim als Verwaltungsangestellter. Nach dem erfolgreichen Ablegen des ersten Verwaltungslehrgangs 1981 und des zweiten Verwaltungslehrgangs 1985 sowie Zwischenstationen im Ordnungsamt, der Vereinsabteilung und des Bürgermeisterbüros übernahm der gebürtige Lampertheimer 1999 die Leitung des Fachbereichs Kinderbetreuung und Soziales. Hier verbrachte er die Hälfte seines Berufslebens und prägte die Strukturen in der Kinderbetreuung maßgeblich. Neben dem Ausbau der Planung von Betreuungsbedarfen für Kindergärten, Krippen und Horte war Ranko außerdem verlässlicher Ansprechpartner für Eltern, deren Kinder in städtischen Einrichtungen betreut wurden.

Während seiner 42-jährigen Dienstzeit rief Ranko außerdem die Seniorenbegegnungsstätte ins Leben und trat bis zu seinem letzten Arbeitstag für die Belange der Lampertheimer Senioren ein. 1984 wurde ihm außerdem die Ehre zuteil, auf dem 24. Hessentag, welcher damals in der Spargelstadt stattfand, das Amt des Hessentagsprinzen zu bekleiden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 14.09.2020