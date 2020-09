Für Kita-Preis 2021 nominiert

Lampertheim/Berlin.Das Forschernetzwerk Lampertheim kann sich Hoffnungen auf den Deutschen Kita-Preis 2021 machen. Als eines von 15 Bündnissen hat das Projekt es in die nächste Runde geschafft. Insgesamt hatten sich etwa 1200 Kindertagesstätten und lokale Bündnisse aus dem gesamten Bundesgebiet beworben. Mit dem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung initiierten Preis werden besonderes Engagement und gute Qualität in der frühen Bildung gewürdigt. Das Lampertheimer Forschernetzwerk ist in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ nominiert. Mitte Dezember entscheidet eine Jury, wer in die nächste und dann letzte Runde kommt. red/swa

