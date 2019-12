Für Leistung bezahlen

Lampertheim.Bei der Erhebung einer Niederschlagswassergebühr handele es sich nicht um eine Steuer. Stattdessen werde über die Gebühr eine Leistung entlohnt, die die Stadt zur Aufrechterhaltung ihres Abwassersystems erbringe. Das stellt Bürgermeister Gottfried Störmer in einem Pressegespräch klar. Er bezieht sich dabei auf kritische Anfragen, die in der Bürgerversammlung zu diesem Thema geäußert wurden (SHM vom 6. Dezember).

Dass die Abwassergebühr 1994 in eine Niederschlags- und eine Schmutzwassergebühr gesplittet worden ist, hat nach Auffassung des Bürgermeisters eine Gerechtigkeitslücke geschlossen. Störmer macht das an einem Beispiel deutlich: Ein großer Supermarkt produziere im Vergleich mit einem kleineren Discounter verhältnismäßig weniger Schmutzwasser. Dennoch nehme er die Kanalisation stärker in Anspruch, da das Niederschlagswasser über dem Gelände nicht versickern könne und in die Kanalisation abgeleitet werden müsse. Hier greife die Gebühr ausgleichend ein.

Störmer: Ärger nachvollziehbar

Dass Bürger verärgert seien, weil eine umfassende Kanalsanierung anstehe und hierfür eine Gebührenerhöhung vorgenommen werden müsse, ist aus Sicht des Bürgermeisters „durchaus nachvollziehbar“. Die Frage, ob die Bürger für Versäumnisse der Verwaltung beim Erhalt ihrer Infrastruktur aufkommen müssten, verneint Störmer jedoch.

In den vergangenen Jahren habe die Stadt ins Kanalnetz investiert, jährlich etwa eine halbe Million Euro. In der Zwischenzeit hätten sich die Schäden aber summiert. Dass das Regierungspräsidium die Stadt aufgefordert hat, ein Sanierungskonzept aufzustellen, hält Störmer nicht für eine Reaktion auf ein Versäumnis. „Es ist eine gemeinsame Sache, darüber nachzudenken“, sagt der Verwaltungschef über das Zusammenwirken von Stadt und Aufsichtsbehörde.

Unterdessen hat die Verwaltung einen Fragenkatalog mit Antworten zusammengestellt, der sich mit den Niederschlagswassergebühren befasst. Darin geht es um die Gründe der Gebührenerhöhung und die Befragung der Grundstückseigentümer als Grundlage für die Neuermittlung. Auch wurden hierfür Luftbildaufnahmen angefertigt. Die Verwaltung beziffert die Kosten für Aufnahmen und Bürgerbefragung auf rund 90 000 Euro. urs

Info: www.lampertheim.de: bit.ly/NiederschlagswasserLA2020

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019