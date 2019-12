Für mehr Hundezwinger und Vogelhäuschen

Lampertheim.Der Treff im Regen trübte die Freude nicht: Das Unternehmer-Ehepaar Carmen und Michael Leonhardt vom Gebäudereinigung-, Gartenarbeiten- und Hausmeisterservice, waren in die Böllenruthen gekommen, um an die dort ansässigen Vereine zu spenden. 1000 Euro an den Tierschutzverein und 500 Euro an den Vogelpark.

Die Vorstandsmitglieder beider Vereine waren über die großzügige Unterstützung hoch erfreut. „Wir benötigen dringend mehrere Hundezwinger mit Hundehäuschen für das Tierheim“, erklärte Annette Maring, die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Das sei eine kostspielige Anschaffung und deshalb werde das Geld in dieses Projekt fließen. „Derzeit sind im Tierheim 19 Hunde und elf Katzen“, betonte die Tierheimleiterin Annekatrin Geyer. Sie brachte den Rüden Boldi mit zur Spendenübergabe. Im Vogelpark soll das Geld für die Renovierungsarbeiten des Futterhäuschens und der Quarantänestation verwendet werden, erläuterte Sandra Gogolok, die Zweite Vorsitzende des Vogelparks. roi

