Für mehr Naherholung im Wald und am Altrhein

Lampertheim.Lampertheim soll grüner werden. Grundlage hierfür ist ein Konzept des Frankfurter Landschaftsarchitekturbüros Götte, mit dem sich jetzt der Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss befasst hat. Es soll Aspekte der Naherholung wie des Naturschutzes miteinander in Einklang bringen.

Die leitende Idee dahinter ist ein „grüner Ring“, der sich rund um die Stadt legt, wie Landschaftsarchitekt Stefan Kappes im Ausschuss erläuterte. Der Stadtpark schlägt in seinem Konzept als „grünes Herz“ im Zentrum. Beabsichtigt ist die Verbindung durch Grünzonen von Fluss- und Waldlandschaften im Westen beziehungsweise Osten der Stadt.

Altrhein und Wald sollen als Erholungsräume gestärkt werden. Der Süden Lampertheims eigne sich zum Ausbau von attraktiven Spazierwegen und Joggingstrecken. Die Bepflanzung von Straßen und Ackerrändern ist ein weiter Aspekt. Für das stadtnahe Ufer des Altrheins schwebt den Landschaftsarchitekten eine verstärkte Freizeitnutzung in Verbindung mit gastronomischen Angeboten vor.

Damit hatte Grünen-Fraktionsmitglied Frank Hege ein Problem. Er bekundete in der Debatte „Bauchschmerzen“ wegen möglicher Konflikte zwischen den Belangen der Naherholung und den Erfordernissen für eine intakte Ökologie. Zu befürchten sei eine Zunahme an Müll und Lärm durch Freizeittouristen. Außerdem vermisste Hege Impulse für eine Begrünung der Innenstadt, etwa mit Blick auf ökologisch bedenkliche Schottergärten in Wohngebieten.

Schottergärten verboten

Während FDP-Fraktionsmitglied Helmut Hummel anregte, gegenüber Besitzer von Schottergärten Überzeugungsarbeit zu leisten, damit sie ihre Grundstücke begrünten, machte Landschaftsarchitekt Kappes auf die hessische Bauordnung aufmerksam, nach der Schottergärten gar nicht erlaubt seien. Im Ausschuss wurde dabei auf die Schwierigkeit verwiesen, in Lampertheim Verstöße gegen die Bauordnung zu ahnden.

CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb sagte mit Blick auf die Komplexität des Themas: „Wir müssen irgendwo anfangen. Es liegt an uns, das umzusetzen.“ SPD-Fraktionsmitglied Carola Biehal sprach sich dafür aus, an der Realisierung des Konzepts die Bürger zu beteiligen: „Lampertheim hat viel zu bieten“, meinte sie: „Aber ohne die Bevölkerung geht’s nicht.“ urs

