Für mehr Natur in der Innenstadt

Lampertheim.Das Bild der Innenstadt soll sich verändern, so die Planung der Stadt. Bauverdichtung heißt das Zauberwort, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Auch Grünflächen wie der Stadtfriedhof werden sich langfristigen Veränderungen zu unterziehen haben. Konkrete Informationen gab es jetzt bei einem Pressegespräch.

An der Ecke Eleonorenstraße/Wilhelmstraße erläuterten der Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL), Erster Stadtrat Jens Klingler, die Leiterin der Technischen Betriebsdienste, Sabine Vilgis, und Dirk Dewald vom Stadmarketing aktuelle städtebaulichen Planungen. Auch Florist Hans-Jürgen Schuster nahm an diesem Gespräch teil.

Der Bebauungsplan für die Freifläche an der Eleonorenstraße soll laut Jens Klingler bis Ende des Jahres durch die parlamentarischen Gremien genehmigt werden, um den Weg für die Bebauung durch einen Investor frei zu machen. Dieser hat bereits Grafiken aufgehängt, so dass sich Passanten ein Bild machen können, wie die Bebauung aussehen soll. „Wir wollen aber nicht nur Flächen versiegeln“, meinte Klingler, „sondern legen auch auf die Begrünung großen Wert.“ So soll eine Tiefgarage den Flächenverbrauch minimieren. Ferner sei der Anteil von 20 Prozent an Sozialwohnungen verpflichtend für den Bauträger. Zurzeit ist das Gelände eine Brachfläche. Die Umzäunung bietet dem Stadtmarketing hingegen die Gelegenheit, für Lampertheim zu werben. So wird die Neugestaltung von Park und Stadtfriedhof optisch aufgearbeitet.

Schutz gegen Vandalismus

Laut Bauhofchefin Sabine Vilgis werden verstärkt Anstrengungen unternommen, der Natur auch in der Innenstadt mehr Platz einzuräumen. So wurden mit Hans-Jürgen Schuster Blumenkübel entwickelt, die durch ihre rustikale Bauweise einen gewissen Schutz gegen Vandalismus bieten. An der Eleonorenstraße kann man sich das Ergebnis der Bemühungen ansehen.

Florist Schuster hat die Bepflanzung zusammen gestellt, die von Kräutern über niedrigwachsende Obstbäume bis zu Erdbeeren und Tomaten reicht. Die Einwohner können sich an den reifen Früchten bedienen. Die rustikalen Pflanzkübel sollen auch an anderen Stellen in der Stadt aufgestellt werden. So ist als nächster Standort der Schillerplatz vorgesehen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019