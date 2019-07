Für Nachbarn aufpassen

So schnell kann’s gehen: Gestellter Einbruch in Lampertheim. © Nix

LAMPERTHEIM.Der Sommerurlaub am Meer war schön, die zwei Wochen am Strand erholsam. Doch bei der Heimkehr der Schock: Die Schubladen sind durchwühlt, das Sparschwein liegt zerbrochen am Boden und der Tresor steht offen. Einbruch – der Alptraum eines jeden Bürgers und gerade besonders aktuell. Denn „Einbrecher machen keine Ferien“, sagt die Polizei. Im Gegenteil: Nicht nur in der dunklen Jahreszeit, sondern auch über die Urlaubsaison herrscht für die Verbrecher Hochkonjunktur. Mit dem Projekt „Ganze Sicherheit für unser Viertel“ will die Polizei Einbrechern zuvorkommen. Auf dem Wochenmarkt haben die Ordnungshüter über gezielte und einfache Maßnahmen informiert.

Während die Gesamtzahl aller Delikte im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Lampertheim-Viernheim rückläufig ist, gab es bei Einbrüchen im vergangenen Jahr einen Zuwachs (wir berichteten). „Dabei können schon einfache und kostenlose Maßnahmen effektiv helfen und vor Einbrüchen schützen“, sagte Susanne Wendel. Die Polizistin hat auf dem Schillerplatz Stellung bezogen, gibt mit ihren Kollegen Tipps. Durch richtiges Verhalten könnten viele Einbrüche verhindert werden, wissen sie. Das Interesse der Bevölkerung war groß, über 60 Einzelgespräche führten die Ordnungshüter binnen zwei Stunden.

Die Polizei setzt dabei in erster Linie auf gezielte Verhaltensschulung statt auf kostspielige Sicherungstechnik. Die sei zwar auch gut und könne wichtig sein. „Viel hilft aber nicht immer viel. Gezielt muss es sein“, sagt Wendel. Aufmerksamkeit für sich selbst und seine Nachbarn sei das A und O. Autos mit fremden Kennzeichen etwa, die mehrmals langsam durch Wohngebiete fahren, solle man sich notieren. Gerade die Absprache mit den Nachbarn sei wertvoll. Und das Wichtigste: „Alarmieren sie bei Gefahr sofort die Polizei über den Notruf 110“, so die Beamten. ksm

Info: polizei.hessen.de, k-einbruch.de oder polizei-beratung.de

